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  • Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
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Descontinuado

DryCare AdvancedSecador

HP8233/00

4.7
| (136) Críticas | 95% recomendam este produto
Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
Proteja o seu cabelo enquanto desfruta de resultados de secagem rápidos. Este secador possui várias regulações de velocidade e temperatura. Equipado com ThermoProtect para uma secagem rápida a uma temperatura de cuidado constante, com cuidado iónico e com TurboBoost.
Ver todos os benefícios

com difusor de massagem e bico concentrador de 11 mm.

Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Cuidado iónico

  • Difusor de massagem

Design elegante e feminino que salienta o desempenho e a qualidade

Design elegante e feminino que salienta o desempenho e a qualidade

Este secador personifica uma abordagem de design sofisticada e moderna. Contornos suaves e fluidos e proporções alongadas comunicam subtilmente a feminilidade, enquanto a precisão de detalhes e os materiais e acabamentos de alta qualidade comprovam o desempenho superior do produto.

Regulação de temperatura ThermoProtect

Regulação de temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

136

Críticas

95%

recomendam este produto

1

25/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade /preço

Não é ó melhor secador do mercado, mas cumpre muito bem a função e tem um preço imbatível. Qualidade de construção e todas as funções de acordo com o anunciado. Um pouco pesado, mas a robustez assim o exige. Acessórios de muito boa qualidade.

Pontos positivos

Construção, acessórios.

Pontos negativos

Peso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador

02/07/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Seca muito bem os cabelos

O secador aquece muito rápido e seca com muita velocidade, estou muito feliz com esse secador da Philips

Pontos negativos

Só uma pena que não é dobrável

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador

Sim, recomendo este produto

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22/01/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Óptimo secador

Melhor que qqr outro secador que já tive, recomendo pois vale o valor pago

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador

Sim, recomendo este produto

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