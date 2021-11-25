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Descontinuado
ThermoProtect Ionic
2200 W
Cuidado iónico
Difusor de massagem
Este secador personifica uma abordagem de design sofisticada e moderna. Contornos suaves e fluidos e proporções alongadas comunicam subtilmente a feminilidade, enquanto a precisão de detalhes e os materiais e acabamentos de alta qualidade comprovam o desempenho superior do produto.
A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.
Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
4.7
de 5
136
Críticas
95%
recomendam este produto
Correia88
25/11/2021
Portugal
Excelente relação qualidade /preço
Não é ó melhor secador do mercado, mas cumpre muito bem a função e tem um preço imbatível. Qualidade de construção e todas as funções de acordo com o anunciado. Um pouco pesado, mas a robustez assim o exige. Acessórios de muito boa qualidade.
Pontos positivos
Construção, acessórios.
Pontos negativos
Peso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador
M@bel
02/07/2021
Portugal
Comprador verificado
Seca muito bem os cabelos
O secador aquece muito rápido e seca com muita velocidade, estou muito feliz com esse secador da Philips
Pontos negativos
Só uma pena que não é dobrável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador
rdamaso
22/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Óptimo secador
Melhor que qqr outro secador que já tive, recomendo pois vale o valor pago
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ThermoProtect HP8238/10 Secador
Sim, recomendo este produto
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