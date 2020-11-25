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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Edição Care
Iónico
230°C
Revestimento cerâmico com queratina
Revestimento cerâmico protector com infusão de queratina para cuidar melhor do seu cabelo
Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.
Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Pontos positivos
El precio
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Sim, recomendo este produto
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Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Sim, recomendo este produto
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bobbocri
24/10/2015
Italia
Comprador verificado
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Sim, recomendo este produto
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