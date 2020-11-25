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  • Alisador que protege o seu cabelo e deixa-o sedoso
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Descontinuado

Alisador KeraShine

HP8348/00

4.7
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Alisador que protege o seu cabelo e deixa-o sedoso
O novo alisador iónico KeraShine da Philips com placas cerâmicas e infusão de queratina permite-lhe obter o cabelo liso e suave que deseja, protegendo-o a cada utilização.
Ver todos os benefícios

com cerâmica com infusão de queratina

Alisador que protege o seu cabelo e deixa-o sedoso

  • Edição Care

  • Iónico

  • 230°C

  • Revestimento cerâmico com queratina

Revestimento cerâmico protector com infusão de queratina

Revestimento cerâmico protector com infusão de queratina

Revestimento cerâmico protector com infusão de queratina para cuidar melhor do seu cabelo

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Pontos positivos

El precio

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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Esta avaliação foi feita para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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