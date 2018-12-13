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Descontinuado

Alisador

HP8361/00

4.5
| (37) Críticas | 89% recomendam este produto
Estilo magnífico, cuidado absoluto
O melhor cuidado do cabelo. Graças à tecnologia avançada da queratina, pode revelar e proteger o brilho natural do seu cabelo enquanto o modela.
Ver todos os benefícios

Alisador de cabelo ProCare Keratin

Estilo magnífico, cuidado absoluto

  • Placas em cerâmica extra largas

  • Controlo preciso de 230 °C

  • Tratamento iónico

  • Placas de vibração

Placas com vibração leve para efeitos de cuidado perfeitos

Placas com vibração leve para efeitos de cuidado perfeitos

Vibrações leves e agradáveis distribuem uniformemente o cabelo pelas placas para que cada fio de cabelo beneficie dos efeitos de cuidado.

Cuidado iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Cuidado iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.

Tempo de aquecimento rápido: pronto a usar em 30 seg.

Tempo de aquecimento rápido: pronto a usar em 30 seg.

O alisador dispõe de um tempo de aquecimento rápido que lhe permite estar pronto a usar em 30 segundos.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

37

Críticas

89%

recomendam este produto

13/12/2018

Portugal

Portugal

produto recomendavel

produto recomendavel, com um desempenho optimo. 5 estrelas.

Esta avaliação foi feita para Prestige HP8361/00 Straightener

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22/08/2015

España

España

Excelente!!

Acabo de comprar este producto y estoy encantada con el !!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige HP8361/00 Straightener

Sim, recomendo este produto

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17/11/2013

España

España

Es una excelente plancha, pues ya llevo 2 meses utilizandola y mantiene el cabello en buen estado sin maltratarlo.

Solo en el diseño de la ubicación de botone debería cambiar para evitar presionar el cambio de temperatura sin darse cuenta. y un poco más ancha las placas y fuera perfecta.

Sim, recomendo este produto

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