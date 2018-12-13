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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Placas em cerâmica extra largas
Controlo preciso de 230 °C
Tratamento iónico
Placas de vibração
Vibrações leves e agradáveis distribuem uniformemente o cabelo pelas placas para que cada fio de cabelo beneficie dos efeitos de cuidado.
Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.
O alisador dispõe de um tempo de aquecimento rápido que lhe permite estar pronto a usar em 30 segundos.
4.5
de 5
37
Críticas
89%
recomendam este produto
morena
13/12/2018
Portugal
produto recomendavel
produto recomendavel, com um desempenho optimo. 5 estrelas.
Esta avaliação foi feita para Prestige HP8361/00 Straightener
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Turkuaz
22/08/2015
España
Excelente!!
Acabo de comprar este producto y estoy encantada con el !!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Prestige HP8361/00 Straightener
Sim, recomendo este produto
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Luzlandi
17/11/2013
España
Es una excelente plancha, pues ya llevo 2 meses utilizandola y mantiene el cabello en buen estado sin maltratarlo.
Solo en el diseño de la ubicación de botone debería cambiar para evitar presionar el cambio de temperatura sin darse cuenta. y un poco más ancha las placas y fuera perfecta.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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