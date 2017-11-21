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HP8663/00
4 acessórios
Cuidado iónico
Temperatura ThermoProtect
Modelador de ar com um fluxo de ar de 800 W para uma secagem e modelação suaves. Obtenha resultados de nível profissional todos os dias.
O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.
A regulação de temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.
4.1
de 5
57
Críticas
María73
21/11/2017
España
Producto ideal para secar y peinar
Compré el producto pensando que solo me serviría para peinar y moldear mi pelo pero me llevé la gran sorpresa de que también me sirve para secarlo así que en un solo producto tengo mi secador y mi moldeador ideal para llevar en viajes porque no hace falta llevar además de un moldeador un secador para mí es un dos en uno
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Esta avaliação foi feita para Essential HP8662/00 Air Styler
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Valou888
30/01/2020
France
Comprador verificado
Excellente brosse soufflante pour cheveux fragiles
J'ai choisi cette brossse à 800 W car je voulais pouvoir sécher mes cheveux en adoptant des coiffures stylisées et préserver mes cheveux fins & colorés. Pari hautement réussi ! De plus, la brossse plate me permet de réaliser un brushing lisse sans utiliser de plaque lissante.
Pontos positivos
Séchage rapide avec une chaleur moyenne
Pontos negativos
Adapté pour cheveux fins
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Esta avaliação foi feita para Essential HP8663/00 Brosse soufflante
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DCardarilli
05/03/2021
Italia
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!
Pontos positivos
leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo
Pontos negativos
manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili
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Esta avaliação foi feita para Essential HP8663/00 Styler ad aria
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