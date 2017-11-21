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EssentialModelador a ar

HP8663/00

4.1
| (57) Críticas
Vários penteados com cuidado iónico
Seque e penteie em simultâneo. O Philips Air Styler Essential permite-lhe criar estilos naturais maravilhosos, enquanto proporciona um brilho extra com cuidado iónico. Os quatro acessórios são adequados para cabelos compridos e curtos, para que possa desfrutar de um penteado fácil.
Ver todos os benefícios

Vários penteados com cuidado iónico

  • 4 acessórios

  • Cuidado iónico

  • Temperatura ThermoProtect

Potência de modelação de 800 W para resultados de nível profissional

Potência de modelação de 800 W para resultados de nível profissional

Modelador de ar com um fluxo de ar de 800 W para uma secagem e modelação suaves. Obtenha resultados de nível profissional todos os dias.

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.

Regulação de temperatura ThermoProtect

Regulação de temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

57

Críticas

21/11/2017

España

España

Producto ideal para secar y peinar

Compré el producto pensando que solo me serviría para peinar y moldear mi pelo pero me llevé la gran sorpresa de que también me sirve para secarlo así que en un solo producto tengo mi secador y mi moldeador ideal para llevar en viajes porque no hace falta llevar además de un moldeador un secador para mí es un dos en uno

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Esta avaliação foi feita para Essential HP8662/00 Air Styler

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30/01/2020

France

France

Comprador verificado

Excellente brosse soufflante pour cheveux fragiles

J'ai choisi cette brossse à 800 W car je voulais pouvoir sécher mes cheveux en adoptant des coiffures stylisées et préserver mes cheveux fins & colorés. Pari hautement réussi ! De plus, la brossse plate me permet de réaliser un brushing lisse sans utiliser de plaque lissante.

Pontos positivos

Séchage rapide avec une chaleur moyenne

Pontos negativos

Adapté pour cheveux fins

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05/03/2021

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!

Pontos positivos

leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo

Pontos negativos

manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili

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