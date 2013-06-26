Ich habe sehr feine, sehr lange Haare (bis zur Taille), die ich meist als Zopf oder Dutt gebunden trage. Lockenwickler und Wärmebürste nutze ich auch hin und wieder und ich bin jedes Mal enttäuscht, da die Locken sich ganz schnell wieder aushängen und alles nur noch glatt herunterhängt. So war ich also ganz gespannt, den neuen “Multi-Curler 4in1“ von Philips auszuprobieren. Das Gerät sieht nicht nur sehr schön und hochwertig aus, es fühlt sich auch genauso an, der magentafarbene Handgriff und die weißen Lockenzangen passen optisch sehr schön zueinander. Was Philips unbedingt noch verbessern muss: Es liegt keine Anleitung bei! Das Gerät soll eine dauerhafte Styling Temperatur von 190°C haben, aber wie lange darf ich die Zangen im Haar anwenden, 5 Sekunden oder 8 Sekunden oder länger, ich möchte meine Haare nämlich behalten und nicht vernichten. Und einen kleinen Ratgeber, wie man welche Frisur am besten und schnellsten hinbekommt wäre auch nicht schlecht. Ich bin am besten klargekommen mit den Lockenzangen ohne die Aufsätze und mit ein wenig Übung hat man in kurzer Zeit aus glatten Haaren herrliche Locken gezaubert. Bei mir waren die Locken leider nicht von langer Dauer, was aber sicher an der Haarlänge liegt, dafür fiel das Haar in schönen Wellen und in den Spitzen hat es sich leicht gelockt, was auch sehr schön aussieht. Aber was mich erstaunt hat ist, das ich nach dem Schlafen meinen Nacht-Dutt geöffnet habe und ich immer noch diese gleichen Wellen und in den Spitzen die Locken hatte, ich muss dann nur locker durchkämmen etwas am Ansatz toupieren, Haarlack drauf und fertig, super, damit hatte ich nicht gerechnet.