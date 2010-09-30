Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Lift & Cut
3 cabeças
Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.
4.2
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Yoyyoyo
30/09/2010
España
Precio y plazo
Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 cabezales de afeitado
suggs67
04/08/2010
United Kingdom
excellent!!
had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 shaving heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 shaving heads
Robbomate
22/07/2012
United Kingdom
Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)
Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 shaving heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ177/40 shaving heads