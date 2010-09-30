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cabeças de corte

HQ177/11

4.2
| (5) Críticas | 80% recomendam este produto
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4.2

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

2
1

30/09/2010

España

España

Precio y plazo

Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.

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Esta avaliação foi feita para HQ177/40 cabezales de afeitado

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04/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

excellent!!

had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !

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22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

Great heads, just a shame they go blunt quick( @3 months for me)

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