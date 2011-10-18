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Descontinuado
Mantenha um barbear rente
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
Lift & Cut
3 cabeças
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
4.2
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
guide84
18/10/2011
France
trés bonne qualité
je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ5/40 têtes de rasage
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jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
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Esta avaliação foi feita para HQ5/50 shaving heads
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stekker6
14/03/2012
Nederland
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