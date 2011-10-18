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cabeças de corte

HQ5/50

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

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Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

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Micro-ranhuras para um barbear mais rente

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Críticas

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4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

18/10/2011

France

France

trés bonne qualité

je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ5/40 têtes de rasage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ5/40 têtes de rasage

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ5/50 shaving heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

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