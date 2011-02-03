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Descontinuado
DualPrecision
2 cabeças
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
4.3
de 5
70
Críticas
88%
recomendam este produto
Juanmad
03/02/2011
España
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Esta avaliação foi feita para HQ8/40 cabezales de afeitado
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Queconazo
22/11/2010
España
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Denny
07/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
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Esta avaliação foi feita para HQ8/50 shaving heads
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