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Descontinuado

cabeças de corte

HQ9/11

4.3
| (120) Críticas | 92% recomendam este produto
Mantenha um barbear rente
Todos os anos, as suas lâminas percorrem a altura do Monte Evereste... 49 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - substitua as cabeças a cada 2 anos.
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Mantenha um barbear rente

  • TripleTrack

  • 1 cabeça

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Precision Cutting System

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A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

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Críticas

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4.3

de 5

120

Críticas

92%

recomendam este produto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

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Esta avaliação foi feita para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

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28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

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08/03/2011

España

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