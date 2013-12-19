Descontinuado
HR1560/40
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás para amassar tornam a massa mais pesada num trabalho leve.
400 W
Varas em aço inoxidável
Pás para massas
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
Motor potente de 400 W para processar uma variedade de ingredientes.
Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.
3.8
de 5
37
Críticas
mertxe72
19/12/2013
España
INCREIBLE
FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1560/53 Amasadora de mano
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mccd
08/10/2012
España
fantástica
Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.
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Effraie
23/04/2013
France
Excellent produit, simple mais performant.
Livré avec quelques accessoires, ce batteur est vite devenu indispensable dans la cuisine. Sa puissance est idéale pour pétrir la pâte à pain, par exemple. Je recommande ce produit sans aucune réserve.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1560/40 Batteur
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