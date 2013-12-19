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Descontinuado

Daily CollectionBatedeiras de mão

HR1560/40

3.8

| (37) Críticas

Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás para amassar tornam a massa mais pesada num trabalho leve.

Ver todos os benefícios

Batedeira com motor potente de 400 Watts

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 400 W

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massas

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Motor potente de 400 W

Motor potente de 400 W

Motor potente de 400 W para processar uma variedade de ingredientes.

Inclui pás para claras e para massas

Inclui pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

37

Críticas

19/12/2013

España

España

INCREIBLE

FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA

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Esta avaliação foi feita para HR1560/53 Amasadora de mano

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08/10/2012

España

España

fantástica

Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.

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23/04/2013

France

France

Excellent produit, simple mais performant.

Livré avec quelques accessoires, ce batteur est vite devenu indispensable dans la cuisine. Sa puissance est idéale pour pétrir la pâte à pain, par exemple. Je recommande ce produit sans aucune réserve.

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