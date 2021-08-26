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  • Comida caseira saudável com maior facilidade
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Descontinuado

Coleção DailyVarinha

HR1604/90

3.9

| (87) Críticas

Comida caseira saudável com maior facilidade

A varinha da colecção Daily da Philips combina 550 watts de potência com um pé de liquidificação com um design exclusivo, obtendo resultados incrivelmente cremosos em sopas, purés e batidos. A preparação de comida saudável nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Para o processamento perfeito de sopas, purés e batidos

Comida caseira saudável com maior facilidade

  • 550 W, pé metálico

  • ProMix

  • Copo de 0,5 l

  • 1 velocidades

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Interruptor único

Interruptor único

Interruptor único para utilização fácil.

Pega fina que se adequa a qualquer mão

Pega fina que se adequa a qualquer mão

A varinha da coleção Daily tem uma pega fina que se adequa a qualquer mão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

87

Críticas

26/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy práctica

Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano

24/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

Recommended for daily use

I bought this product 5 months ago and have been using it for soups, smoothies and baby food. What i love about this product is that it is very easy to clean and use. When it comes to the performance it is also great. No chunks at all! I really recommend it for daily use.

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1604/91 Hand blender

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1604/91 Hand blender

24/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use and clean! Definitely recommended

I have been using this product for few months by now. I really like how easy it is to use and clean. It is great for smoothies and soups, also for baby food. No chunks at all. Definitely recommend it for daily use.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1604/91 Hand blender

Sim, recomendo este produto

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