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Descontinuado
HR1604/90
Comida caseira saudável com maior facilidade
A varinha da colecção Daily da Philips combina 550 watts de potência com um pé de liquidificação com um design exclusivo, obtendo resultados incrivelmente cremosos em sopas, purés e batidos. A preparação de comida saudável nunca foi tão fácil!
550 W, pé metálico
ProMix
Copo de 0,5 l
1 velocidades
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Interruptor único para utilização fácil.
A varinha da coleção Daily tem uma pega fina que se adequa a qualquer mão.
3.9
de 5
87
Críticas
mguarchetti
26/08/2021
España
Comprador verificado
Muy práctica
Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano
Sim, recomendo este produto
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VictoriaD
24/08/2016
United Kingdom
Recommended for daily use
I bought this product 5 months ago and have been using it for soups, smoothies and baby food. What i love about this product is that it is very easy to clean and use. When it comes to the performance it is also great. No chunks at all! I really recommend it for daily use.
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1604/91 Hand blender
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EmmaL
24/08/2016
United Kingdom
Very easy to use and clean! Definitely recommended
I have been using this product for few months by now. I really like how easy it is to use and clean. It is great for smoothies and soups, also for baby food. No chunks at all. Definitely recommend it for daily use.
Sim, recomendo este produto
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