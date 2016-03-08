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Descontinuado
Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias
A varinha da Philips combina a potência de 650 watts com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!
650 W, pé em plástico
Lâmina de dupla acção
Copo de 1 l, picadora
16 velocidades + turbo
Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.
Para os ingredientes mais duros.
4.6
de 5
17
Críticas
94%
recomendam este produto
marianna12ARCH
08/03/2016
Italia
Prodotto super, compie perfettamente il suo dovere!
Ottimo strumento ad un prezzo eccezionale! I 650 watt lo distinguono dalla massa dei tanti frullini ad immersione che di solito non oltrepassano i 300 e lo rendono efficace in ogni condizione. Ha due pulsanti di accensione, il primo è affiancato da un cursore che permette di regolare la velocità su 16 posizioni; il secondo è il tasto "Turbo" che lo manda alla massima potenza. Gli accessori in dotazione lo rendono anche un ottimo tritatutto, soprattutto il bicchiere con le lame che si innesta a posto dell'asta ad immersione e consente di tritare anche piccolissime quantità (uno spicchio d'aglio oppure 50g di carne per il vostro bambino). L'impugnatura è ergonomica ed ha un'asola per la quale può essere appeso. Ottimo acquisto con un rapporto qualità prezzo davvero difficile da battere.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/00 Frullatore a immersione
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Lara25
02/09/2013
Italia
Eccellente
Lo trovo facile e pratico da utilizzare, per la realizzazione sia di dolci (come tritatutto), sia di salse e sughetti. Ho sempre poco tempo per cucinare e mi aiuta ad essere rapida.
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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/01 Hand blender
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Alex1986z
01/09/2013
Italia
Fantastico
Stupendo sia come frullatore che tritatutto, lo consiglio vivamente.
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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/00 Frullatore a immersione
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