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Descontinuado

Viva CollectionVarinha

HR1611/00

4.6

| (17) Críticas | 94% recomendam este produto

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias

A varinha da Philips combina a potência de 650 watts com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Liquidificar e picar facilmente a várias velocidades

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias

  • 650 W, pé em plástico

  • Lâmina de dupla acção

  • Copo de 1 l, picadora

  • 16 velocidades + turbo

Motor potente de 650 W

Motor potente de 650 W

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Para os ingredientes mais duros.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

17

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2
1

08/03/2016

Italia

Italia

Prodotto super, compie perfettamente il suo dovere!

Ottimo strumento ad un prezzo eccezionale! I 650 watt lo distinguono dalla massa dei tanti frullini ad immersione che di solito non oltrepassano i 300 e lo rendono efficace in ogni condizione. Ha due pulsanti di accensione, il primo è affiancato da un cursore che permette di regolare la velocità su 16 posizioni; il secondo è il tasto "Turbo" che lo manda alla massima potenza. Gli accessori in dotazione lo rendono anche un ottimo tritatutto, soprattutto il bicchiere con le lame che si innesta a posto dell'asta ad immersione e consente di tritare anche piccolissime quantità (uno spicchio d'aglio oppure 50g di carne per il vostro bambino). L'impugnatura è ergonomica ed ha un'asola per la quale può essere appeso. Ottimo acquisto con un rapporto qualità prezzo davvero difficile da battere.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/00 Frullatore a immersione

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/00 Frullatore a immersione

02/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Lo trovo facile e pratico da utilizzare, per la realizzazione sia di dolci (come tritatutto), sia di salse e sughetti. Ho sempre poco tempo per cucinare e mi aiuta ad essere rapida.

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/01 Hand blender

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01/09/2013

Italia

Italia

Fantastico

Stupendo sia come frullatore che tritatutto, lo consiglio vivamente.

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1611/00 Frullatore a immersione

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