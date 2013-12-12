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Descontinuado
Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias
A varinha da Philips combina a potência de 650 watts com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!
650 W, pé em plástico
Lâmina de dupla acção
Copo de 1,7 L, picadora XL, batedor
16 velocidades + turbo
Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.
Para os ingredientes mais duros.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Fdez123456
12/12/2013
España
Muy buena!
Es una batidora compacta que no ocupa mucho espacio a pesar de sus accesorios, que son una maravilla. Es muy facil de limpiar y funciona genial. Estoy muy contenta con la marca Philips!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano
Sim, recomendo este produto
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Caruso
18/04/2014
Deutschland
Vielfältiger Stabmixer
Stabmixer mit reichlich Zubehör und starker Leistung.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Stabmixer
Sim, recomendo este produto
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netje
02/12/2013
België
heel goed !!
de staafmixer maakt een heel fijne soep, ik gebruik het om de 2 dagen want hier wordt veel soep gedronken. de andere delen heb ik nog niet gebruikt
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Staafmixer
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