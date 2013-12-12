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Descontinuado

Viva CollectionVarinha

HR1613/00

5

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias

A varinha da Philips combina a potência de 650 watts com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Liquidificar, picar e bater facilmente a qualquer velocidade

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias

  • 650 W, pé em plástico

  • Lâmina de dupla acção

  • Copo de 1,7 L, picadora XL, batedor

  • 16 velocidades + turbo

Motor potente de 650 W

Motor potente de 650 W

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Para os ingredientes mais duros.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

12/12/2013

España

España

Muy buena!

Es una batidora compacta que no ocupa mucho espacio a pesar de sus accesorios, que son una maravilla. Es muy facil de limpiar y funciona genial. Estoy muy contenta con la marca Philips!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Vielfältiger Stabmixer

Stabmixer mit reichlich Zubehör und starker Leistung.

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Stabmixer

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Stabmixer

02/12/2013

België

België

heel goed !!

de staafmixer maakt een heel fijne soep, ik gebruik het om de 2 dagen want hier wordt veel soep gedronken. de andere delen heb ik nog niet gebruikt

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1613/00 Staafmixer

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