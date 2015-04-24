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Descontinuado
HR2172/00
Concebida para liquidificar, fabricada para durar
"As liquidificadoras não devem ser complicadas - basicamente é uma questão de velocidade. É isso que combina os sabores e confere uma textura cremosa. Utilizo a minha para tudo, desde polmes e molhos, a sopas e batidos" Jamie O.
600 W
Jarro de vidro de 2 l de alta qualidade
Tecnologia ProBlend 5 inovadora com potência de liquidificação optimizada assegura resultados cremosos e finos.
Este electrodoméstico Jamie Oliver da Philips é fornecido com um botão rotativo muito fácil de utilizar - seleccione 1 para velocidades baixas e 2 para velocidades máximas. A regulação "pulse" é perfeita para triturar gelo ou para se assegurar que os ingredientes estão misturados antes de os liquidificar.
A nova liquidificadora Jamie Oliver da Philips dispõe de lâminas ultra rígidas revestidas a titânio, que assegura que as lâminas serrilhadas permanecem afiadas durante mais tempo. Graças à lâmina em estrela de 5 folhas, a preparação de massas, molhos e batidos é incrivelmente rápida, para que pais ocupados possam sentir-se satisfeitos por estarem a servir refeições saudáveis e deliciosas todas as noites da semana.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
7
Críticas
lkjhkjhkj
24/04/2015
Nederland
Comprador verificado
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Sim, recomendo este produto
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Frans3339
24/04/2015
Nederland
Comprador verificado
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
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jason
28/08/2013
España
buen producto
aunque no aporta nada nuevo al mundo de las batidoras
Sim, recomendo este produto
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