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  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender
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Descontinuado

Liquidificadora Jamie Oliver

HR2172/00

3.9

| (7) Críticas

Concebida para liquidificar, fabricada para durar

"As liquidificadoras não devem ser complicadas - basicamente é uma questão de velocidade. É isso que combina os sabores e confere uma textura cremosa. Utilizo a minha para tudo, desde polmes e molhos, a sopas e batidos" Jamie O.

Ver todos os benefícios

Com lâminas em estrela de 5 folhas revestidas a titânio ultra afiadas

Concebida para liquidificar, fabricada para durar

  • 600 W

  • Jarro de vidro de 2 l de alta qualidade

Tecnologia ProBlend 5 com potência de liquidificação optimizada

Tecnologia ProBlend 5 com potência de liquidificação optimizada

Tecnologia ProBlend 5 inovadora com potência de liquidificação optimizada assegura resultados cremosos e finos.

Duas velocidades e regulação "pulse"

Duas velocidades e regulação "pulse"

Este electrodoméstico Jamie Oliver da Philips é fornecido com um botão rotativo muito fácil de utilizar - seleccione 1 para velocidades baixas e 2 para velocidades máximas. A regulação "pulse" é perfeita para triturar gelo ou para se assegurar que os ingredientes estão misturados antes de os liquidificar.

Lâminas serrilhadas em estrela de 5 folhas revestidas a titânio de longa duração

Lâminas serrilhadas em estrela de 5 folhas revestidas a titânio de longa duração

A nova liquidificadora Jamie Oliver da Philips dispõe de lâminas ultra rígidas revestidas a titânio, que assegura que as lâminas serrilhadas permanecem afiadas durante mais tempo. Graças à lâmina em estrela de 5 folhas, a preparação de massas, molhos e batidos é incrivelmente rápida, para que pais ocupados possam sentir-se satisfeitos por estarem a servir refeições saudáveis e deliciosas todas as noites da semana.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

7

Críticas

1

24/04/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Maalt fruit prima fijn

Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2172/00 Jamie Oliver Blender

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2172/00 Jamie Oliver Blender

24/04/2015

Nederland

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Comprador verificado

Maalt fruit prima fijn

Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem

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28/08/2013

España

España

buen producto

aunque no aporta nada nuevo al mundo de las batidoras

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