Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HR2393/01
Pesa de forma precisa em gramas ou onças
Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e botão de conversão. Pesa um máximo de 5 kg em intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.
capacidade até 5 kg
branco brilhante
O desligar automático poupa energia da bateria.
Memória para relembrar o valor da última pesagem.
Críticas