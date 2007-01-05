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Descontinuado

Balança de cozinha

HR2393/01

Pesa de forma precisa em gramas ou onças

Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e botão de conversão. Pesa um máximo de 5 kg em intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.

Ver todos os benefícios

Pesa até 5 kg em intervalos de 1 grama

Pesa de forma precisa em gramas ou onças

  • capacidade até 5 kg

  • branco brilhante

Pesa com precisão de grama a grama

Pesa com precisão de grama a grama

O desligar automático poupa energia da bateria

O desligar automático poupa energia da bateria

O desligar automático poupa energia da bateria.

Memória para relembrar o valor da última pesagem

Memória para relembrar o valor da última pesagem

Memória para relembrar o valor da última pesagem.

Especificações técnicas

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Críticas

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