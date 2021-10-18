Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
800 W
29 funções
Disco 2 em 1
Espremedor citrinos
O nosso motor potente tem capacidade para processar uma grande variedade de ingredientes, tais como massa para pão, legumes duros, queijo ou chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.
A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!
Com mais de 29 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos, sumos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes (lâmina em S) ou apenas para fatiar e triturar (disco 2 em 1). Versatilidade para todos os gostos!
3.6
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Tete21
18/10/2021
Portugal
produto com diversas utilidades
Aparelho com diversas funcionalidades. todos os acessorios de boa qualidade.
Pontos positivos
rapidez na lavagem quando se desmonta; acessórios muito intuitivos na hora de voltar a montar.
Pontos negativos
Até agora não encontrei desvantagens.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR7510/10 Robot de cozinha compacto
Sim, recomendo este produto
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MLSS
09/01/2023
Portugal
Comprador verificado
Útil e fácil de usar
Boa potência, versátil e muito funcional. Fácil de montar e usar.
Pontos positivos
Potência
Pontos negativos
Menos eficaz com quantidades pequenas
Sim, recomendo este produto
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H2021
10/04/2021
Portugal
Funcional e fácil de lavar mas...
É útil, fácil de utilizar e de lavar mas o disco reversível fatia e rala demasiado fino, sendo inútil para tomate, pepino e outros vegetais para salada.
Pontos positivos
Fácil de lavar
Pontos negativos
Rala e fatia demasiado fino (disco reversível)
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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