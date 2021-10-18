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Descontinuado

Colecção VivaRobot de cozinha compacto

HR7510/00

3.6
| (5) Críticas | 80% recomendam este produto
Comida caseira e saudável, possibilidades ilimitadas
Se gostar de refeições caseiras saudáveis, vai adorar o nosso robot de cozinha compacto Philips Viva. Concebemos esta coleção especialmente para pessoas com vidas agitadas. Prepare rapidamente pratos deliciosos, mesmo quando contêm ingredientes mais duros.
Ver todos os benefícios

Excelentes resultados, até com os ingredientes mais difíceis

Comida caseira e saudável, possibilidades ilimitadas

  • 800 W

  • 29 funções

  • Disco 2 em 1

  • Espremedor citrinos

Motor potente de 800 W para processamento sem esforço

O nosso motor potente tem capacidade para processar uma grande variedade de ingredientes, tais como massa para pão, legumes duros, queijo ou chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!

Aparelho tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia e espreme

Com mais de 29 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos, sumos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes (lâmina em S) ou apenas para fatiar e triturar (disco 2 em 1). Versatilidade para todos os gostos!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

18/10/2021

Portugal

Portugal

produto com diversas utilidades

Aparelho com diversas funcionalidades. todos os acessorios de boa qualidade.

Pontos positivos

rapidez na lavagem quando se desmonta; acessórios muito intuitivos na hora de voltar a montar.

Pontos negativos

Até agora não encontrei desvantagens.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR7510/10 Robot de cozinha compacto

Sim, recomendo este produto

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09/01/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Útil e fácil de usar

Boa potência, versátil e muito funcional. Fácil de montar e usar.

Pontos positivos

Potência

Pontos negativos

Menos eficaz com quantidades pequenas

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10/04/2021

Portugal

Portugal

Funcional e fácil de lavar mas...

É útil, fácil de utilizar e de lavar mas o disco reversível fatia e rala demasiado fino, sendo inútil para tomate, pepino e outros vegetais para salada.

Pontos positivos

Fácil de lavar

Pontos negativos

Rala e fatia demasiado fino (disco reversível)

Sim, recomendo este produto

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