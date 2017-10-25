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Descontinuado
Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
Este robot de cozinha da colecção Daily da Philips tem um design compacto e inclui uma taça de 2 L, uma liquidificadora de 1,75 L e uma variedade de acessórios de alto desempenho. Preparar comida caseira deliciosa nunca foi tão fácil!
650 W
Forma compacta 3 em 1
taça de 2 l
Acessórios para + de 26 funções
Para obter os melhores resultados, utilize a regulação de baixa velocidade (velocidade 1) para bater natas e ovos e preparar massa para pastéis e pão. A regulação de alta velocidade (velocidade 2) é adequada para picar cebola e carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar, ralar ou raspar vegetais.
O novo robot de cozinha da colecção Daily da Philips está equipado com um tubo de alimentação 40% maior do que o modelo anterior HR7625, poupando o tempo necessário para pré-cortar as frutas e os legumes
O acessório perfeito para bater, mexer ou emulsionar ovos ou natas. Para um melhor aumento de volume e consistência firme, utilize a regulação de velocidade baixa. Criar sobremesas deliciosas ou maionese nunca foi tão fácil!
4.3
de 5
15
Críticas
80%
recomendam este produto
martha
25/10/2017
España
ecopractico
Es un aparato de buena calidad que facilita la preparacion de alimentos en corto tiempo. Corta, pica, tritura, raya y mezcla muy bien. He preparado desde bases de verduras para salsas, sopas, arroces e incluso una tarta de zanahoria y avellanas. En casa lo usamos a diario. Si no es picar es batir o mezclar. El diseño podria tener otros colores pero de resto nada que objetar
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7629/90 Robot de cocina
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isamary
16/04/2013
España
este producto es muy fácil de usar
Me facilita la vida, muy fácil de manejar y de limpiar
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LesleyJibbs
31/10/2016
United Kingdom
Sleek and user friendly
This food processor has been designed for ease of use. Easy to assemble and easy to use. Also easy to disassemble and pop everything in the dishwasher! The cable rewind is very neat and extremely useful. I'm delighted with my new food processor.
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