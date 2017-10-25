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Descontinuado

Daily CollectionRobot de cozinha

HR7629/90

4.3

| (15) Críticas | 80% recomendam este produto

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

Este robot de cozinha da colecção Daily da Philips tem um design compacto e inclui uma taça de 2 L, uma liquidificadora de 1,75 L e uma variedade de acessórios de alto desempenho. Preparar comida caseira deliciosa nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Prepare bebidas, pães, bolos caseiros e muito mais

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

  • 650 W

  • Forma compacta 3 em 1

  • taça de 2 l

  • Acessórios para + de 26 funções

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

Para obter os melhores resultados, utilize a regulação de baixa velocidade (velocidade 1) para bater natas e ovos e preparar massa para pastéis e pão. A regulação de alta velocidade (velocidade 2) é adequada para picar cebola e carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar, ralar ou raspar vegetais.

Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)

Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)

O novo robot de cozinha da colecção Daily da Philips está equipado com um tubo de alimentação 40% maior do que o modelo anterior HR7625, poupando o tempo necessário para pré-cortar as frutas e os legumes

Acessório para emulsionar para natas e claras em castelo

Acessório para emulsionar para natas e claras em castelo

O acessório perfeito para bater, mexer ou emulsionar ovos ou natas. Para um melhor aumento de volume e consistência firme, utilize a regulação de velocidade baixa. Criar sobremesas deliciosas ou maionese nunca foi tão fácil!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

15

Críticas

80%

recomendam este produto

2

25/10/2017

España

España

ecopractico

Es un aparato de buena calidad que facilita la preparacion de alimentos en corto tiempo. Corta, pica, tritura, raya y mezcla muy bien. He preparado desde bases de verduras para salsas, sopas, arroces e incluso una tarta de zanahoria y avellanas. En casa lo usamos a diario. Si no es picar es batir o mezclar. El diseño podria tener otros colores pero de resto nada que objetar

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7629/90 Robot de cocina

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16/04/2013

España

España

este producto es muy fácil de usar

Me facilita la vida, muy fácil de manejar y de limpiar

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31/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Sleek and user friendly

This food processor has been designed for ease of use. Easy to assemble and easy to use. Also easy to disassemble and pop everything in the dishwasher! The cable rewind is very neat and extremely useful. I'm delighted with my new food processor.

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