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Descontinuado
HTL5140B/12
Som potente para todos os televisores
O HTL5140 é um Soundbar fino com uma saída máxima de 320 W e um acabamento em metal de alta qualidade que lhe confere estilo. Pode ser montado na parede ou colocado sobre uma mesa. HDMI ARC, uma entrada HDMI para vídeo e Bluetooth® com aptX® e AAC para música sem fios.
Subwoofer sem fios 2.1
Bluetooth® aptX, AAC e NFC
1 entrada HDMI e saída HDMI ARC
320 W
Duas unidades - cada uma com 4 woofers e 2 tweeters no interior - mantêm o som perfeitamente equilibrado. Como um todo, estes libertam 320 W de som, que é complementado por graves potentes de um caixa de subwoofer de 17 L.
O material em Mylar exclusivo utilizado nos tweeters assegura uma definição de som incrível. A gama total das altas frequências é reproduzida na perfeição para que a música ganhe uma nova vida e o som dos filmes soe exactamente como foi concebido. Como parte integral do design bidireccional e funcionando em alternância com o woofer, o tweeter melhora as frequências altas, o que resulta num som mais limpo, mais abrangente e mais exacto. Uma maior nitidez significa que pode identificar todos os elementos na música. Escute cada instrumento, ouça as vozes com maior nitidez, desfrute da sua música com detalhes revigorantes.
3.5
de 5
53
Críticas
perrin
16/07/2016
España
buen producto
Gran sonido, multiples conexiones y lo puedes usar con un solo mando. Ademas tamaño reducido. funciona genial
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Esta avaliação foi feita para HTL5140B Barra de sonido
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Hero
07/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
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repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
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