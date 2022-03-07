Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças Ajude a desenvolverem hábitos de escovagem saudáveis com a Sonicare for Kids. É segura e suave para dentes e gengivas em crescimento e ajuda a evitar a formação de cáries. A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes divertidos para que as crianças a possam personalizar.