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    • Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Escova de dentes elétrica

      HX3601/01

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Uma forma divertida de desenvolver hábitos saudáveis para toda a vida

      • A tecnologia Sonicare ajuda a evitar a formação de cáries
      • As cabeças de escova foram especialmente concebidas para crianças
      • Crie o seu próprio design pessoal com autocolantes divertidos e reutilizáveis
      • O SmarTimer e KidPacer permitem uma escovagem de 2 minutos, alcançando todas as zonas da boca.
      • 2 definições de intensidade para uma limpeza suave
      Ver todas as vantagens

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Escova de dentes elétrica

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      Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças

      Ajude a desenvolverem hábitos de escovagem saudáveis com a Sonicare for Kids. É segura e suave para dentes e gengivas em crescimento e ajuda a evitar a formação de cáries. A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes divertidos para que as crianças a possam personalizar.
      A tecnologia Sonicare ajuda a evitar a formação de cáries

      A tecnologia Sonicare ajuda a evitar a formação de cáries

      A ação suave de pulsação alcança de forma eficaz a zona entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Assim, as crianças obtêm a melhor limpeza possível nesta fase inicial de aprendizagem no que toca à escovagem dos dentes.

      As cabeças de escova foram especialmente concebidas para crianças

      As cabeças de escova foram especialmente concebidas para crianças

      As cabeças de escova foram especialmente concebidas para ajudar as crianças a obter uma limpeza completa enquanto aprendem a escovar os dentes. Inclui uma cabeça de escova compacta. As cabeças de tamanho padrão são vendidas em separado.

      Crie o seu próprio design pessoal com autocolantes divertidos e reutilizáveis

      Crie o seu próprio design pessoal com autocolantes divertidos e reutilizáveis

      A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes reutilizáveis para que as crianças possam transformar a sua escova de dentes em novas personagens a qualquer altura. Vamos tornar a escovagem uma parte divertida do dia.

      O SmarTimer e KidPacer permitem uma escovagem de 2 minutos, alcançando todas as zonas da boca.

      O SmarTimer e KidPacer permitem uma escovagem de 2 minutos, alcançando todas as zonas da boca.

      Ensine as crianças a desenvolver hábitos saudáveis. O SmarTimer garante uma escovagem de 2 minutos e o KidPacer certifica-se de que mudam para uma nova área da boca a cada 30 segundos.

      2 definições de intensidade para uma limpeza suave

      2 definições de intensidade para uma limpeza suave

      Os dentes em desenvolvimento precisam de uma proteção extra. Escolha entre as definições Suave e Extra suave, com uma cabeça de escova em borracha para uma limpeza confortável.

      A aplicação gratuita Sonicare for Kids fornece orientação para uma escovagem melhor

      A aplicação gratuita Sonicare for Kids fornece orientação para uma escovagem melhor

      Desenvolva hábitos saudáveis para toda a vida. A nossa aplicação gratuita Sonicare for Kids apoia as crianças na sua escovagem duas vezes por dia, durante os 2 minutos recomendados pelos dentistas, tornando a escovagem mais divertida!

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        DC5V

      • Especificações técnicas

        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        14 dias
        Pilha
        Recarregável
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

      • Design e acabamento

        Cor
        Branco com botão azul água

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Pega
        Design ergonómico esguio
        Sistema da cabeça da escova
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Indicador de bateria
        A luz indica o estado da bateria

      • Itens incluídos

        Pega
        1 pega Sonicare For Kids Pet
        Autocolantes
        2 folhas de autocolantes temáticos de animais de estimação
        Cabeças de escova
        1 Sonicare For Kids compacta
        Carregador
        1 carregador USB

      • Desempenho de limpeza

        Temporizador
        SmarTimer e KidPacer

      O que está na caixa?

      Fotografia da embalagem

      Outros itens na caixa

      • Pega Sonicare For Kids
      • Cabeça de escova compacta Sonicare For Kids
      • Carregador USB-C
      • Autocolantes para animais de estimação

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