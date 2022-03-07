Outros itens na caixa
- Pega Sonicare For Kids
- Cabeça de escova compacta Sonicare For Kids
- Carregador USB-C
- Autocolantes para animais de estimação
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HX3601/01
Uma forma divertida de desenvolver hábitos saudáveis para toda a vida
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A ação suave de pulsação alcança de forma eficaz a zona entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Assim, as crianças obtêm a melhor limpeza possível nesta fase inicial de aprendizagem no que toca à escovagem dos dentes.
As cabeças de escova foram especialmente concebidas para ajudar as crianças a obter uma limpeza completa enquanto aprendem a escovar os dentes. Inclui uma cabeça de escova compacta. As cabeças de tamanho padrão são vendidas em separado.
A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes reutilizáveis para que as crianças possam transformar a sua escova de dentes em novas personagens a qualquer altura. Vamos tornar a escovagem uma parte divertida do dia.
Ensine as crianças a desenvolver hábitos saudáveis. O SmarTimer garante uma escovagem de 2 minutos e o KidPacer certifica-se de que mudam para uma nova área da boca a cada 30 segundos.
Os dentes em desenvolvimento precisam de uma proteção extra. Escolha entre as definições Suave e Extra suave, com uma cabeça de escova em borracha para uma limpeza confortável.
Desenvolva hábitos saudáveis para toda a vida. A nossa aplicação gratuita Sonicare for Kids apoia as crianças na sua escovagem duas vezes por dia, durante os 2 minutos recomendados pelos dentistas, tornando a escovagem mais divertida!
Alimentação elétrica
Especificações técnicas
Design e acabamento
Assistência
Fácil de utilizar
Itens incluídos
Desempenho de limpeza
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