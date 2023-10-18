ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Go to promotion

NOVA Next-Generation DiamondClean

O cuidado completo é agora 100% visível

Explorar agora

  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

Descontinuado

1100 SeriesEscova de dentes elétrica sónica

HX3641/11

HX364W2

4.4
| (365) Críticas | 90% recomendam este produto
Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

  • Tecnologia sónica

  • QuadPacer e SmarTimer

  • Design ergonómico esguio

  • 14 dias de vida útil da bateria

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

Escovagem segura e suave

Escovagem segura e suave

A escova de dentes Sonicare proporciona-lhe uma limpeza profunda sem ser dura nos dentes e gengivas. As vibrações sónicas suaves mas potentes proporcionam uma limpeza excecional, enquanto são suaves para os seus dentes e gengivas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

365

Críticas

90%

recomendam este produto

18/10/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto muito eficiente

Há muito utizava outra marca de escova elétrica e esta achei mais eficiente. O carregamento por USB também é um ótimo diferencial.

Pontos positivos

Eficiência na escovação e USB

Pontos negativos

Não identifiquei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Escova de dentes elétrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Escova de dentes elétrica sónica

09/11/2021

España

España

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES

La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.

Pontos positivos

La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma

Pontos negativos

Ninguna cosa de momento

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

09/11/2021

España

España

Cepillo sorprendente

Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto

Pontos positivos

Funcionamiento

Pontos negativos

Nada que añadir

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis

  2. Os resultados individuais podem variar

  3. Dados em ficheiro

  4. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão