Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Irrigador oral

      HX3806/31

      Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream

      Limpeza profunda sem esforço entre os dentes para melhorar a saúde das gengivas. A ponta Quad Stream exclusiva limpa uma área superior com menos esforço para uma utilização mais fácil, correta e eficaz do fio dentário em todas as ocasiões.

      Ver todas as vantagens

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Irrigador oral

      Produtos semelhantes

      Ver todos Power Flosser sem fios 3000

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream

      Remove até 99,9% de placa bacteriana* nas áreas tratadas

      • Tecnologia Quad Stream
      • As ondas de pulso guiam à medida que avança
      Tecnologia Quad Stream para uma utilização de fio dentário mais rápida e eficaz

      Tecnologia Quad Stream para uma utilização de fio dentário mais rápida e eficaz

      A exclusiva ponta Quad Stream em forma de X separa o fluxo em 4 jatos de água que cobrem mais área entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Obtenha uma limpeza mais rápida e profunda sem o incómodo do fio dentário manual.

      A tecnologia Pulse Wave orienta de dente para dente

      A tecnologia Pulse Wave orienta de dente para dente

      Os suaves impulsos de água mantêm-no em movimento e orientam-no de dente para dente no modo de limpeza profunda, para que fique sempre tudo limpo à primeira.

      2 modos de utilização de fio dentário, 3 intensidades

      2 modos de utilização de fio dentário, 3 intensidades

      Escolha a limpeza que se adapta ao seu sorriso. O modo de limpeza fornece um fluxo contínuo para uma limpeza diária eficaz. Impulsos de limpeza profunda para uma limpeza mais profunda. O nível de intensidade ajustável adapta-se para proporcionar conforto.

      Limpeza completa em 60 segundos

      Limpeza completa em 60 segundos

      Aceda àquelas áreas de difícil acesso com uma escova que roda 360 graus, para que possa utilizar o dispositivo em qualquer orientação. Obtenha uma limpeza completa de 360 graus em apenas 60 segundos, do início ao fim.

      Carregamento rápido e universal com cabo USB-C.

      Carregamento rápido e universal com cabo USB-C.

      O carregamento prático com um cabo USB-C utiliza a mesma ligação que a maioria dos telemóveis ou tablets. Obtenha até 14 dias de limpeza com uma única carga.

      Reservatório de 250 ml fácil de encher

      Reservatório de 250 ml fácil de encher

      A capacidade do reservatório de 250 ml contém água suficiente para uma limpeza recomendada de 60 segundos. Basta rodar e retirar ou utilizar a porta de enchimento lateral para facilitar o reabastecimento.

      Técnica sem esforço

      Técnica sem esforço

      Basta apontar, premir e limpar para uma utilização do fio dentário mais eficaz. Direcione a ponta para entre os dentes e ao longo da linha das gengivas e deixe que faça todo o trabalho por si!

      Ponta padrão para limpeza localizada

      Ponta padrão para limpeza localizada

      Uma ponta padrão de fluxo único aumenta a pressão para uma limpeza localizada e a remoção de resíduos de alimentos quando necessário.

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        Carregador multitensão

      • Design e acabamento

        Cor
        Branco

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Pega
        Design ergonómico esguio
        Acessório de escova
        Encaixa e desencaixa facilmente

      • Performance

        Limpeza
        Limpa toda a boca em 60-90 seg

      • Itens incluídos

        Fio dentário elétrico sem fios
        1
        Escova padrão F1
        1
        Escova Quad Stream F3
        1
        Bolsa de transporte
        1
        Cabo de carregamento USB
        1
        Adaptador de parede USB
        1

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional
        Limpeza profunda+
        Para uma limpeza profunda revigorante
        Intensidades
        3

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Sonicare Power Flosser sem fios 3000
      • Escova standard
      • Escova Quad Stream
      • Cabo USB
      • Bolsa de viagem

      Procura acessórios adicionais? Mostrar peças e acessórios

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • Num estudo in vitro. Os resultados reais podem variar.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.