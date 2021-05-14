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HX3806/31
Utilização de fio dentário reinventada com tecnologia Quad Stream
Limpeza profunda sem esforço entre os dentes para melhorar a saúde das gengivas. A ponta Quad Stream exclusiva limpa uma área superior com menos esforço para uma utilização mais fácil, correta e eficaz do fio dentário em todas as ocasiões.Ver todas as vantagens
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A exclusiva ponta Quad Stream em forma de X separa o fluxo em 4 jatos de água que cobrem mais área entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Obtenha uma limpeza mais rápida e profunda sem o incómodo do fio dentário manual.
Os suaves impulsos de água mantêm-no em movimento e orientam-no de dente para dente no modo de limpeza profunda, para que fique sempre tudo limpo à primeira.
Escolha a limpeza que se adapta ao seu sorriso. O modo de limpeza fornece um fluxo contínuo para uma limpeza diária eficaz. Impulsos de limpeza profunda para uma limpeza mais profunda. O nível de intensidade ajustável adapta-se para proporcionar conforto.
Aceda àquelas áreas de difícil acesso com uma escova que roda 360 graus, para que possa utilizar o dispositivo em qualquer orientação. Obtenha uma limpeza completa de 360 graus em apenas 60 segundos, do início ao fim.
O carregamento prático com um cabo USB-C utiliza a mesma ligação que a maioria dos telemóveis ou tablets. Obtenha até 14 dias de limpeza com uma única carga.
A capacidade do reservatório de 250 ml contém água suficiente para uma limpeza recomendada de 60 segundos. Basta rodar e retirar ou utilizar a porta de enchimento lateral para facilitar o reabastecimento.
Basta apontar, premir e limpar para uma utilização do fio dentário mais eficaz. Direcione a ponta para entre os dentes e ao longo da linha das gengivas e deixe que faça todo o trabalho por si!
Uma ponta padrão de fluxo único aumenta a pressão para uma limpeza localizada e a remoção de resíduos de alimentos quando necessário.
Alimentação elétrica
Design e acabamento
Assistência
Fácil de utilizar
Performance
Itens incluídos
Modos
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