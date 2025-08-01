Termos de pesquisa
HX6052/88
A cabeça de escova para dentes sensíveis
Remova a placa bacteriana de forma suave mas eficaz com esta cabeça de escova de substituição para dentes sensíveis da Philips Sonicare. A cabeça de escova torna a remoção da placa bacteriana uma atividade sem esforço, mantendo a suavidade nos dentes e nas gengivas. Uma limpeza diária excecional.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis. Esta cabeça de escova apresenta um design único com cerdas longas, finas e extra macias que mantêm uma escovagem suave.
Com mais de 3000 cerdas densas, esta cabeça de escova ajuda-o a remover até 10x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, mesmo em áreas difíceis de alcançar.
Experimente a limpeza escolhida por milhões de pessoas. As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação de fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são meticulosamente concebidas e clinicamente testadas. Assim, pode ter a certeza de que cumprem os mais elevados padrões de qualidade, segurança e desempenho.
Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.
Esta cabeça de escova é compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare.** Basta encaixar ou desencaixar para uma fácil substituição e limpeza.
Estamos a trabalhar para reduzir a nossa utilização de plástico à base de combustíveis fósseis nos nossos produtos. É por isso que 70% do plástico desta cabeça de escova é de origem biológica.***
Todas as nossas cabeças de escova são fornecidas em embalagens de papel, que podem ser recicladas no ecoponto adequado.
Design e acabamento
Compatibilidade
Itens incluídos
Qualidade e desempenho
