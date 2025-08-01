Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • A cabeça de escova para dentes sensíveis A cabeça de escova para dentes sensíveis A cabeça de escova para dentes sensíveis

      Philips Sonicare Sensitive Conjunto de 8 cabeças de escovas

      HX6058/88

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      A cabeça de escova para dentes sensíveis

      Remova a placa bacteriana de forma suave mas eficaz com esta cabeça de escova de substituição para dentes sensíveis da Philips Sonicare. A cabeça de escova torna a remoção da placa bacteriana uma atividade sem esforço, mantendo a suavidade nos dentes e nas gengivas. Uma limpeza diária excecional.

      Ver todas as vantagens

      Philips Sonicare Sensitive Conjunto de 8 cabeças de escovas

      Produtos semelhantes

      Ver todos S2 Sensitive

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      A cabeça de escova para dentes sensíveis

      Limpeza suave mas eficaz para dentes sensíveis

      • Limpeza suave, mas eficaz
      • Remove 10x mais placa bacteriana*
      • Extra Suave
      • embalagem de 8
      Limpeza suave mas eficaz para dentes e gengivas sensíveis

      Limpeza suave mas eficaz para dentes e gengivas sensíveis

      Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis. Esta cabeça de escova apresenta um design único com cerdas longas, finas e extra macias que mantêm uma escovagem suave.

      Remove até 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar*

      Remove até 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar*

      Com mais de 3000 cerdas densas, esta cabeça de escova ajuda-o a remover até 10x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, mesmo em áreas difíceis de alcançar.

      Tecnologia Sonicare comprovada

      Tecnologia Sonicare comprovada

      Experimente a limpeza escolhida por milhões de pessoas. As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação de fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Higiene oral eficazmente comprovada

      Higiene oral eficazmente comprovada

      Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são meticulosamente concebidas e clinicamente testadas. Assim, pode ter a certeza de que cumprem os mais elevados padrões de qualidade, segurança e desempenho.

      Dê o seu melhor na escovagem com os lembretes BrushSync

      Dê o seu melhor na escovagem com os lembretes BrushSync

      Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.

      Compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare

      Compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare

      Esta cabeça de escova é compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare.** Basta encaixar ou desencaixar para uma fácil substituição e limpeza.

      Fabricado com plástico 70% de base biológica

      Fabricado com plástico 70% de base biológica

      Estamos a trabalhar para reduzir a nossa utilização de plástico à base de combustíveis fósseis nos nossos produtos. É por isso que 70% do plástico desta cabeça de escova é de origem biológica.***

      Embalagem reciclável em papel

      Embalagem reciclável em papel

      Todas as nossas cabeças de escova são fornecidas em embalagens de papel, que podem ser recicladas no ecoponto adequado.

      Especificações técnicas

      • Design e acabamento

        Cor
        Preto
        Sensação de rigidez das cerdas
        Extra Suave
        Cerdas com aviso
        A cor azul das cerdas desvanece
        Tamanho
        standard
        Reconhecimento inteligente da cabeça da escova
        Sim

      • Compatibilidade

        Sistema da cabeça da escova
        De encaixe
        Não adequado para
        Philips One
        Escovas de dentes compatíveis
        Philips Sonicare

      • Itens incluídos

        Cabeças de escova
        8 S2 Sensitive

      • Qualidade e desempenho

        Substituição
        A cada 3 meses
        Testado
        para a melhor utilização
        Fabricada na
        Alemanha
        Vantagens
        Limpeza suave

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • em comparação com uma escova de dentes manual.
      • * Não compatível com as escovas Philips One.
      • **atribuído ao plástico da cabeça de escova com base no equilíbrio de massas.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.