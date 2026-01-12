Dê o seu melhor na escovagem com os lembretes BrushSync

Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.