HX9004/87
A cabeça de escova para uma limpeza diária
Remova placa bacteriana oculta acumulada entre os dentes com esta cabeça de escova de substituição InterCare da Philips Sonicare. Para uma limpeza excelente todos os dias.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A nossa cabeça de escova InterCare utiliza cerdas extralongas para ajudar a remover até 3 vezes mais placa bacteriana** entre os dentes e nas áreas difíceis de alcançar.
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação dinâmica do fluido ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são meticulosamente concebidas e clinicamente testadas. Assim, pode ter a certeza de que cumprem os mais elevados padrões de qualidade, segurança e desempenho.
Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.
Esta cabeça de escova é compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare.*** Basta encaixar ou desencaixar para uma fácil substituição e limpeza.
Estamos a trabalhar para reduzir a utilização de plástico à base de combustíveis fósseis nos nossos produtos. É por isso que 70% do plástico desta cabeça de escova é de base biológica.*
Todas as nossas cabeças de escova são fornecidas em embalagens de papel, que podem ser recicladas no ecoponto adequado.
Design e acabamento
Compatibilidade
Itens incluídos
Qualidade e desempenho
