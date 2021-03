Gengivas até 7x mais saudáveis em apenas 2 semanas***

Com a cabeça de escova Philips Sonicare Premium Gum Care, até a limpeza mais profunda é delicada. Enquanto a sua escova de dentes se desloca ao longo da linha das gengivas, as cerdas e as laterais flexíveis da Premium Gum Care absorvem qualquer excesso de pressão para as suas gengivas estarem protegidas, mesmo se escovar os dentes com demasiada força. As cerdas trabalham arduamente para remover a placa bacteriana e as bactérias ao longo da linha da gengiva ajudando a melhorar a saúde da gengiva. Graças ao design curvo desta cabeça de escova, fica assegurado o máximo de contacto das cerdas.