A nossa cabeça de escova para uma melhor saúde das gengivas Dentes saudáveis começam com gengivas saudáveis. Cuide das suas com a nossa cabeça de escova G3 Premium Gum Care. As faces laterais moldam-se e adaptam-se aos contornos das gengivas, proporcionando 2 vezes mais superfície de contacto** para uma melhor remoção da placa bacteriana na linha das gengivas. Ver todas as vantagens

Disponível em: Preto Preto

Buy Now This product is only available by subscription +

Este produto é elegível para redução do IVA Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras. Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Cabeças normais para escova de dentes sónica

This product is currently out of stock Learn More Subscribe now