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Philips FidelioAuscultadores on-ear com aro para a cabeça

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Microfone no fio com botão para atender e bolsa incluída

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Cabo sem oxigénio revestido a tecido assegura um sinal de alta qualidade

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Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade

Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade

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Críticas

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3.2

de 5

56

Críticas

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

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19/09/2013

France

France

J'adore ce casque

Le son est neutre, ni les basses ni les mediums ni les aigus ne sont prédominants. Je préfère ajuster le lecteur au style de musique qui renforcera les basses sur du rnb ou de la pop, plutôt que le casque le fasse malgré moi. Il est confortable, moi qui porte des lunettes et souvent des boucles d'oreille (qui me gênent lorsque je mets le téléphone à mon oreille), je ne suis quasi pas gênée quand je l'ai. Par contre, ce casque est full compatible iPhone, et pas Android. Donc vous ne pourrez pas exploiter complètement la télécommande, vous ne pourrez que faire play et pause. L'application Philips Headset - et de nombreuses autres (testées par mes soins) - ne permet pas de changer le paramétrage du bouton de la télécommande, malheureusement. Ce casque ne fait pas partie des casques pour lequels l'application a été conçue... Quel dommage !

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