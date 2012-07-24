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Descontinuado
M1/00
Fidelio
Preto
Microfone no fio com botão para atender e bolsa incluída
Cabo sem oxigénio revestido a tecido assegura um sinal de alta qualidade
Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade
3.2
de 5
56
Críticas
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para M1 on ear headband headphones
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Scoop
24/07/2012
United Kingdom
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pimtheo
19/09/2013
France
J'adore ce casque
Le son est neutre, ni les basses ni les mediums ni les aigus ne sont prédominants. Je préfère ajuster le lecteur au style de musique qui renforcera les basses sur du rnb ou de la pop, plutôt que le casque le fasse malgré moi. Il est confortable, moi qui porte des lunettes et souvent des boucles d'oreille (qui me gênent lorsque je mets le téléphone à mon oreille), je ne suis quasi pas gênée quand je l'ai. Par contre, ce casque est full compatible iPhone, et pas Android. Donc vous ne pourrez pas exploiter complètement la télécommande, vous ne pourrez que faire play et pause. L'application Philips Headset - et de nombreuses autres (testées par mes soins) - ne permet pas de changer le paramétrage du bouton de la télécommande, malheureusement. Ce casque ne fait pas partie des casques pour lequels l'application a été conçue... Quel dommage !
Sim, recomendo este produto
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