Reproduz DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW - podem ser todos reproduzidos no leitor. O DivX® Ultra combina a reprodução DivX® com características fantásticas, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro. CD-RW é uma abreviatura para uma unidade de CD que pode aceitar o formato de CD gravável comum.