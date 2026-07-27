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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
MCD170/12
Reprodução de DVD
USB Directo
Design compacto
O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW - podem ser todos reproduzidos no leitor. O DivX® Ultra combina a reprodução DivX® com características fantásticas, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro. CD-RW é uma abreviatura para uma unidade de CD que pode aceitar o formato de CD gravável comum.
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida diretamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua coleção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
Críticas