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Descontinuado
Tubo Hi-Fi
Tweeter de topo de seda
150 W
Com tubos Hi-Fi incorporados, pode agora desfrutar de um som da mais alta qualidade, normalmente associado a sistemas audiófilos topo de gama. A natureza analógica dos tubos proporciona um som agradável ao nosso sistema de audição não linear. O som de um tubo possui um baixo nível de distorção e é sempre preferido pela sua qualidade de áudio nítida e detalhada, agradável e realista.
O Ribbon Tweeter Neodímio é um tweeter de um só polo que produz um som frontal dinâmico e limpo. É uma funcionalidade utilizada normalmente em sistemas de áudio topo de gama para reproduzir o som com elevada fiabilidade. Os cones convencionais e os tweeters de topo são baseados num princípio de bobina móvel, enquanto os Ribbon Tweeters de neodímio de um só polo irradiam altas frequências num padrão de radiação total de 180°. Isto aumenta drasticamente a amplitude do espectro sonoro nos tons altos e expande a área de melhor audição para proporcionar um som natural, limpo e amplo, mesmo em sistemas áudio compactos.
O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.
4.0
de 5
24
Críticas
83%
recomendam este produto
10/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Pontos positivos
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Pontos negativos
slecht één "aux" ingang.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
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gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
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restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
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