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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi com componente DVD

MCD909/12

4
| (24) Críticas | 83% recomendam este produto
Obcecado pelo som
Aprecie um som de alta fidelidade com o sistema Hi-Fi com componente DVD da Philips fabricado com os melhores materiais. Os pré-amplificadores de válvulas de vácuo fornecem um som absolutamente cristalino. A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) total produz imagens mais nítidas.
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Desfrute de um som Hi-Fi vivo

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  • Tubo Hi-Fi

  • Tweeter de topo de seda

  • 150 W

Tubos Hi-Fi topo de gama para som perfeitamente puro e natural

Tubos Hi-Fi topo de gama para som perfeitamente puro e natural

Com tubos Hi-Fi incorporados, pode agora desfrutar de um som da mais alta qualidade, normalmente associado a sistemas audiófilos topo de gama. A natureza analógica dos tubos proporciona um som agradável ao nosso sistema de audição não linear. O som de um tubo possui um baixo nível de distorção e é sempre preferido pela sua qualidade de áudio nítida e detalhada, agradável e realista.

Ribbon Tweeter de neodímio para uma maior fidelidade sonora

Ribbon Tweeter de neodímio para uma maior fidelidade sonora

O Ribbon Tweeter Neodímio é um tweeter de um só polo que produz um som frontal dinâmico e limpo. É uma funcionalidade utilizada normalmente em sistemas de áudio topo de gama para reproduzir o som com elevada fiabilidade. Os cones convencionais e os tweeters de topo são baseados num princípio de bobina móvel, enquanto os Ribbon Tweeters de neodímio de um só polo irradiam altas frequências num padrão de radiação total de 180°. Isto aumenta drasticamente a amplitude do espectro sonoro nos tons altos e expande a área de melhor audição para proporcionar um som natural, limpo e amplo, mesmo em sistemas áudio compactos.

Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais

Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais

O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

24

Críticas

83%

recomendam este produto

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Pontos positivos

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Pontos negativos

slecht één "aux" ingang.

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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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13/10/2011

Nederland

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goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

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09/10/2011

Nederland

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Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

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