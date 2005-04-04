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Descontinuado

Sistema Micro Hi-Fi

MCM190/22

Aprecie música em CD MP3 à sua maneira.

Compacta e elegante, esta maravilha com acabamento em madeira é potentíssima. Combina um desempenho soberbo com funcionalidades essenciais, sem comprometer a estética. Por isso, sente-se e aprecie a música à sua maneira.

Ver todos os benefícios

Aprecie música em CD MP3 à sua maneira.

  • MP3

Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Incredible Surround™ para maior prazer sonoro

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

10 horas de música no CD de MP3

10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

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