Incredible Surround™ para maior prazer sonoro

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.