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Descontinuado
MCM190/22
Aprecie música em CD MP3 à sua maneira.
Compacta e elegante, esta maravilha com acabamento em madeira é potentíssima. Combina um desempenho soberbo com funcionalidades essenciais, sem comprometer a estética. Por isso, sente-se e aprecie a música à sua maneira.
MP3
Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
Críticas