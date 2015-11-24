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  • Descontraia com música fantástica
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Descontinuado

Sistema Micro

MCM2300/12

3.1
| (21) Críticas
Descontraia com música fantástica
Ouça os seus favoritos neste compacto sistema de música completo da Philips equipado com USB, entrada áudio e reprodução de CD. Desfrute de música potente com altifalantes Bass Reflex e Digital Sound Control para definições de som optimizadas.
Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Porta USB para carregamento

  • máx. 15 W

Potência de saída máxima de 15 W

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

21

Críticas

24/11/2015

España

España

Un buen equipo

Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.

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Esta avaliação foi feita para MCM2300 Microcadena

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14/11/2015

España

España

Tras 1 año, la radio no funciona

Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.

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23/04/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.

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