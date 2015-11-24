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Descontinuado
MCM2300/12
CD, CD de MP3, USB, FM
Porta USB para carregamento
máx. 15 W
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
3.1
de 5
21
Críticas
MarioArg
24/11/2015
España
Un buen equipo
Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2300 Microcadena
Sim, recomendo este produto
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xquiquex76
14/11/2015
España
Tras 1 año, la radio no funciona
Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.
Esta avaliação foi feita para MCM2300 Microcadena
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biberkof
23/04/2016
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2300 Sistema musicale micro
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