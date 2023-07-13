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Descontinuado
MCM770/12
Obcecado pelo som
Mergulhe no som com qualidade audiófila com o novo sistema com componente Hi-Fi da Philips que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo em simultâneo precisão e controlo.
Tweeter de topo de seda
60 W
A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.
O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
10
Críticas
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Data de utilização 2023-06-13
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
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radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
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