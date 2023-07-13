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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi de componentes

MCM770/12

3.4

| (10) Críticas

Obcecado pelo som

Mergulhe no som com qualidade audiófila com o novo sistema com componente Hi-Fi da Philips que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo em simultâneo precisão e controlo.

Ver todos os benefícios

Desfrute de música em alta fidelidade

Obcecado pelo som

  • Tweeter de topo de seda

  • 60 W

Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

A forma em alumínio é leve e pode suportar ambientes de alta temperatura, oferece alta resistência e rigidez, assim como boa resistência à corrosão.

Design de componentes topo de gama com suporte

Design de componentes topo de gama com suporte

O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

10

Críticas

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Data de utilização 2023-06-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Data de utilização 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

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Esta avaliação foi feita para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

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