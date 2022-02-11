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  • Estilização e precisão avançadas
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  • Estilização e precisão avançadas
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Descontinuado

Multigroom series 50009-em-1, rosto e cabelo

MG5720/15

4.2
| (692) Críticas | 87% recomendam este produto
Estilização e precisão avançadas
Crie o seu próprio visual com este aparador versátil que inclui 9 acessórios de qualidade para estilizar a barba e o cabelo. As lâminas DualCut proporcionam a máxima precisão e a pega em borracha antiderrapante aumenta o conforto e o controlo.
Ver todos os benefícios

Aparador 9-em-1 para a máxima versatilidade

Estilização e precisão avançadas

  • 9 acessórios

  • Tecnologia DualCut

  • Até 80 minutos de autonomia

  • À prova de água

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Precisão máxima com 2x mais lâminas

O aparador tudo-em-um dispõe da tecnologia DualCut avançada para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.

9 peças para aparar rosto e cabelo

9 peças para aparar rosto e cabelo

O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 3000 inclui 9 acessórios concebidos para estilizar os pelos faciais e cortar o cabelo de forma prática.

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

692

Críticas

87%

recomendam este produto

11/02/2022

Portugal

Portugal

Tem multiplas funcionalidades

Eu tenho mais equipamentos da marca, e desde já também estou muito satisfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo

24/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Equipamento muito completo e funcional

É silenciosa, a autonomia é óptima, pode ser lavada. Com os 9 acessórios é essencial para cortar ou aparar barba e cabelo

Pontos positivos

Relação qualidade / preço. Muito funcional

Pontos negativos

Até agora, nada a apontar

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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo

Sim, recomendo este produto

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14/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto de excelência

Recomendo esta máquina a todos os homens que se preocupam com a aparência ,barba desenhada e pelos pelo corpo ...

Pontos positivos

Todas

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Sim, recomendo este produto

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