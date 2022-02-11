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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
9 acessórios
Tecnologia DualCut
Até 80 minutos de autonomia
À prova de água
O aparador tudo-em-um dispõe da tecnologia DualCut avançada para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.
O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 3000 inclui 9 acessórios concebidos para estilizar os pelos faciais e cortar o cabelo de forma prática.
Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.
4.2
de 5
692
Críticas
87%
recomendam este produto
jbasto
11/02/2022
Portugal
Tem multiplas funcionalidades
Eu tenho mais equipamentos da marca, e desde já também estou muito satisfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo
eagle63
24/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Equipamento muito completo e funcional
É silenciosa, a autonomia é óptima, pode ser lavada. Com os 9 acessórios é essencial para cortar ou aparar barba e cabelo
Pontos positivos
Relação qualidade / preço. Muito funcional
Pontos negativos
Até agora, nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo
João 2107
14/01/2022
Portugal
Comprador verificado
O produto de excelência
Recomendo esta máquina a todos os homens que se preocupam com a aparência ,barba desenhada e pelos pelo corpo ...
Pontos positivos
Todas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo