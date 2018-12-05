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Descontinuado
Ouça apenas som de primeira classe
Desfrute de um cancelamento de ruído superior com os Fidelio NC1. Obterá apenas som em alta fidelidade sem cedências, o ruído não chegará até si. O design dobrável compacto e o conforto de utilização prolongado tornam-nos no nosso melhor companheiro de som em viagens longas ou nas deslocações diárias para o trabalho.
Áudio de alta resolução
On-ear
Protecções em espuma de memória deluxe
Dobragem compacta
O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-lo-ão a aproveitar mais a sua música.
Os Fidelio NC-1 utilizam uma solução de cancelamento activo do ruído com alimentação em avanço e alimentação em retrocesso, o que significa que há 4 microfones implementados dentro e fora das protecções das orelhas para captar ruídos para o processamento avançado. O cancelamento de alimentação em avanço (microfone fora das protecção das orelhas) abrange uma maior largura de banda das frequências, enquanto o cancelamento de alimentação em retrocesso (microfone no interior das protecções das orelhas) fornece um cancelamento de ruído reforçado. Esta combinação assegura um cancelamento numa ampla gama de frequências e uma extensão mais profunda para um entretenimento musical optimizado em qualquer ambiente.
Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados, sintonizados e testados cuidadosamente, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diagramas de 40 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer um verdadeiro som de alta definição numa gama dinâmica ampla, reproduzindo até os detalhes mais pequenos.
Prémios
3.8
de 5
13
Críticas
82%
recomendam este produto
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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RodB
30/01/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Macchy
17/11/2015
United Kingdom
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Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
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