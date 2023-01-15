ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil
  • Seguro, rápido e fácil

Nose trimmer series 3000aparador para pêlos do nariz à prova de água

NT9110/10

4.1
| (296) Críticas | 84% recomendam este produto
Seguro, rápido e fácil
O aparador para pêlos do nariz, orelhas e sobrancelhas da Philips utiliza um potente micro-aparador de precisão para um corte seguro, rápido e fácil
Ver todos os benefícios

pêlos do nariz, orelhas e sobrancelhas

Seguro, rápido e fácil

  • Nariz, orelhas e sobrancelhas

  • Aparador com protecção

  • 2 pentes para sobrancelhas

O ângulo ideal para alcance fácil e máximo conforto

O ângulo ideal para alcance fácil e máximo conforto

Aparador com sistema de protecção para evitar arranques, golpes e cortes

Aparador com sistema de protecção para evitar arranques, golpes e cortes

Com o revolucionário aparador Philips SafeGuard, a lâmina está protegida por uma rede de protecção ultra fina que garante que entram apenas pêlos, não a sua pele. Além disso, o pêlo não fica preso entre duas lâminas de corte que se movimentam separadamente, consequentemente, está garantido que o pêlo não é arrancado.

Pega suave para controlo máximo

Pega suave para controlo máximo

Os elementos da pega suave em borracha garantem uma aderência ideal, mesmo quando estão molhados, para um melhor controlo ao utilizar o aparelho.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

296

Críticas

84%

recomendam este produto

15/01/2023

Portugal

Portugal

5 estrelas

O produto cumpre a função para que foi destinado, versátil e duradouro. Aconselho este produto

Pontos positivos

Prático e confortável

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/10 aparador para pêlos do nariz à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/10 aparador para pêlos do nariz à prova de água

22/05/2021

Portugal

Portugal

Excelente Barato e bom

Faz bem o corte de pelos do nariz e orelhas. É bastante acessível em preço. Faz o que é preciso

Pontos positivos

Aparelho Rápido e competente

Pontos negativos

Ser a pilhas. Deveria ser a bateria.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador para pêlos do nariz à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador para pêlos do nariz à prova de água

15/11/2024

España

España

recomendable

Llevo con el aparato mucho tiempo pero se me ha roto el accesorio que trae para recortar las cejas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis