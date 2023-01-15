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Nariz, orelhas e sobrancelhas
Aparador com protecção
2 pentes para sobrancelhas
Com o revolucionário aparador Philips SafeGuard, a lâmina está protegida por uma rede de protecção ultra fina que garante que entram apenas pêlos, não a sua pele. Além disso, o pêlo não fica preso entre duas lâminas de corte que se movimentam separadamente, consequentemente, está garantido que o pêlo não é arrancado.
Os elementos da pega suave em borracha garantem uma aderência ideal, mesmo quando estão molhados, para um melhor controlo ao utilizar o aparelho.
4.1
de 5
296
Críticas
84%
recomendam este produto
Tom2060
15/01/2023
Portugal
5 estrelas
O produto cumpre a função para que foi destinado, versátil e duradouro. Aconselho este produto
Pontos positivos
Prático e confortável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/10 aparador para pêlos do nariz à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/10 aparador para pêlos do nariz à prova de água
22/05/2021
Portugal
Excelente Barato e bom
Faz bem o corte de pelos do nariz e orelhas. É bastante acessível em preço. Faz o que é preciso
Pontos positivos
Aparelho Rápido e competente
Pontos negativos
Ser a pilhas. Deveria ser a bateria.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador para pêlos do nariz à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador para pêlos do nariz à prova de água
jargo
15/11/2024
España
recomendable
Llevo con el aparato mucho tiempo pero se me ha roto el accesorio que trae para recortar las cejas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua