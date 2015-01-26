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Descontinuado
ORD7100R/00
O rádio Original
Deixe este rádio Original da Philips completar a sua experiência de audição. Concebido com o estilo do emblemático rádio de 1955 da Philips, reproduz e carrega iPods e iPhones e possui um sintonizador estéreo FM.
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
FM
10 W
Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.
Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.
Críticas