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Descontinuado

Rádio Original

ORD7100R/00

O rádio Original

Deixe este rádio Original da Philips completar a sua experiência de audição. Concebido com o estilo do emblemático rádio de 1955 da Philips, reproduz e carrega iPods e iPhones e possui um sintonizador estéreo FM.

Ver todos os benefícios

O rádio Original

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Especificações técnicas

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