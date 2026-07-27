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  • O ferro que vaporiza automaticamente por si
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Descontinuado

Série PerfectCare 8000Gerador de vapor

PSG8050/30

1 prémio

O ferro que vaporiza automaticamente por si
A série PerfectCare 8000 oferece um engomar sem esforço com a nossa nova tecnologia de sensor de movimento. Permite passar a ferro na vertical e na horizontal com vapor automático.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

O ferro que vaporiza automaticamente por si

  • Vapor automático e inteligente

  • Garantia de não queimar*

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Ferro ultraleve

Engome sem esforço com o vapor automático

Engome sem esforço com o vapor automático

Garanta um engomar rápido e com o mínimo de esforço, com a nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os movimentos do ferro para libertar vapor automaticamente

Vapor ultra potente para remoção de vincos

Vapor ultra potente para remoção de vincos

Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.

Base SteamGlide Elite para o melhor desempenho de deslize

Base SteamGlide Elite para o melhor desempenho de deslize

A SteamGlide Elite é a nossa melhor base para o melhor desempenho de deslize e a máxima resistência a riscos. A base em aço inoxidável é duas vezes mais resistente do que uma base normal em alumínio e o nosso revestimento patenteado de 6 camadas, com uma camada avançada de titânio, desliza sem esforço para obter os resultados mais rápidos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro