Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
PSG8050/30
Vapor automático e inteligente
Garantia de não queimar*
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Ferro ultraleve
Garanta um engomar rápido e com o mínimo de esforço, com a nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os movimentos do ferro para libertar vapor automaticamente
Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.
A SteamGlide Elite é a nossa melhor base para o melhor desempenho de deslize e a máxima resistência a riscos. A base em aço inoxidável é duas vezes mais resistente do que uma base normal em alumínio e o nosso revestimento patenteado de 6 camadas, com uma camada avançada de titânio, desliza sem esforço para obter os resultados mais rápidos.
Prémios
Críticas
Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro