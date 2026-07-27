Base SteamGlide Elite para o melhor desempenho de deslize

A SteamGlide Elite é a nossa melhor base para o melhor desempenho de deslize e a máxima resistência a riscos. A base em aço inoxidável é duas vezes mais resistente do que uma base normal em alumínio e o nosso revestimento patenteado de 6 camadas, com uma camada avançada de titânio, desliza sem esforço para obter os resultados mais rápidos.