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Descontinuado

Hairclipper series 1000Aparador

QC5000/00

2
| (1) Avaliaç.
Aparador
Este aparador da Philips permite criar qualquer estilo que pretende.
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Não é necessário praticar

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Controlo total

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Penteado seguro e simples

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2.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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