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Descontinuado
QC5000/00
Garantia de um corte de cabelo uniforme com o nosso 2D Contour Tracking System patenteado. Adapta-se aos contornos da cabeça, dando-lhe total controlo sobre o corte de cabelo!
Crie qualquer penteado com 8 comprimentos a partir de apenas 1-21 mm com este pente exclusivo ajustável. O bloqueio de segurança incorporado garante um corte com toda a confiança.
2.0
de 5
1
Avaliaç.
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux