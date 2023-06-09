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QC5130/15 family hair clipper

QC5130/15

4.2
| (703) Críticas | 85% recomendam este produto
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4.2

de 5

703

Críticas

85%

recomendam este produto

09/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Eficaz no corte e muito simples de manusear

Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear

Pontos positivos

Preço

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Pontos positivos

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Pontos negativos

No lleva cepillo para limpiarla .

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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