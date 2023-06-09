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Descontinuado
4.2
de 5
703
Críticas
85%
recomendam este produto
antonio646464
09/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Eficaz no corte e muito simples de manusear
Boa relação qualidade preço Eficaz no corte e muito simples de manusear
Pontos positivos
Preço
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair clipper QC5115/15 Aparador de cabelo lavável
Sim, recomendo este produto
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Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Pontos positivos
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Pontos negativos
No lleva cepillo para limpiarla .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
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