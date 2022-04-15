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A bateria do aparador/aparador de cabelo Philips descarrega muito rápido
Pele irritada após utilizar o aparador Philips
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