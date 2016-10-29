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Descontinuado
Conjunto de barbear 7 em 1
Este conjunto de corte profissional QG3080 da Philips com aparador para cabelo, barba, nariz e orelhas é a melhor ferramenta de corte para criar o estilo certo para qualquer ocasião.
7 em 1
O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.
As revolucionárias lâminas em forma de onda e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para um resultado preciso e uniforme.
Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
campa05
29/10/2016
España
Comprador verificado
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
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robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Pontos positivos
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Pontos negativos
None
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Esta avaliação foi feita para QG3080 Grooming kit
Data de utilização 2019-04-19
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Data de utilização 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Sim, recomendo este produto
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