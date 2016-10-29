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Descontinuado

Multigroom series 3000Conjunto de barbear

QG3080/10

4.8

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Conjunto de barbear 7 em 1

Este conjunto de corte profissional QG3080 da Philips com aparador para cabelo, barba, nariz e orelhas é a melhor ferramenta de corte para criar o estilo certo para qualquer ocasião.

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Crie o seu próprio estilo

Conjunto de barbear 7 em 1

  • 7 em 1

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

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As revolucionárias lâminas em forma de onda e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para um resultado preciso e uniforme.

9 regulações de comprimento integradas de 1 a 18 mm

Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.

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Críticas

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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

29/10/2016

España

España

Comprador verificado

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Pontos positivos

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Pontos negativos

None

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Esta avaliação foi feita para QG3080 Grooming kit

Data de utilização 2019-04-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QG3080 Grooming kit

Data de utilização 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Sim, recomendo este produto

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