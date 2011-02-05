ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Multigroom series 3000Conjunto de barbear

QG3150/30

3.7

| (26) Críticas

Visibilidade superior, precisão máxima

A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.

Ver todos os benefícios

Visibilidade superior, precisão máxima

  • Plus

  • 7 em 1

7 acessórios para opções de estilo ilimitadas

7 acessórios para opções de estilo ilimitadas

Uma gama de acessórios para lhe permitir criar, manter ou definir o estilo de penteado e/ou barba que desejar.

Tecnologia MicroBlade para uma precisão sem precedentes

Tecnologia MicroBlade para uma precisão sem precedentes

A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.

Mais afiado que titânio*: lâminas em aço endurecido p/ uma longa durabilidade

Mais afiado que titânio*: lâminas em aço endurecido p/ uma longa durabilidade

As lâminas auto-afiáveis em aço inoxidável endurecido são mais afiadas do que titânio*.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

26

Críticas

05/02/2011

España

España

Perfecto

Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis