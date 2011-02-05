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Descontinuado
QG3150/30
Visibilidade superior, precisão máxima
A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.
Plus
7 em 1
Uma gama de acessórios para lhe permitir criar, manter ou definir o estilo de penteado e/ou barba que desejar.
A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.
As lâminas auto-afiáveis em aço inoxidável endurecido são mais afiadas do que titânio*.
3.7
de 5
26
Críticas
Krespo
05/02/2011
España
Perfecto
Perfecto para rebajarse la barba y recortarsela trae todos los cabezales que puedes necesitar y bien ordenado, lo mejor es que se puede mojar bajo el agua para limpiarla, el unico inconveniente es que no funciona a tope con el cargador puesto, tienes que esperar a que vuelva a cargarse y utilizar
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Set de arreglo personal
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carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
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oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
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