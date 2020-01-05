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Descontinuado

Multigroom series 3000Conjunto de barbear

QG3190/00

3

| (33) Críticas

Visibilidade superior, precisão máxima

A tecnologia MicroBlade revolucionária deste conjunto de corte da Philips foi concebida para lhe proporcionar uma precisão nunca antes vista para criar o estilo exacto que pretende sem pêlos indesejados.

Ver todos os benefícios

Visibilidade superior, precisão máxima

  • Pro

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100% à prova de água para utilização no chuveiro e limpeza fácil

100% à prova de água para utilização no chuveiro e limpeza fácil

100% à prova água para utilização e limpeza fáceis.

Tecnologia MicroBlade para uma precisão sem precedentes

Tecnologia MicroBlade para uma precisão sem precedentes

A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.

Mais afiado que titânio*: lâminas em aço endurecido p/ uma longa durabilidade

Mais afiado que titânio*: lâminas em aço endurecido p/ uma longa durabilidade

As lâminas auto-afiáveis em aço inoxidável endurecido são mais afiadas do que titânio*.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

33

Críticas

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Data de utilização 2018-12-05

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-12-05

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

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04/05/2011

France

France

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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles

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