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Descontinuado
QG3190/00
Visibilidade superior, precisão máxima
A tecnologia MicroBlade revolucionária deste conjunto de corte da Philips foi concebida para lhe proporcionar uma precisão nunca antes vista para criar o estilo exacto que pretende sem pêlos indesejados.
Pro
9 em 1
À prova de água
100% à prova água para utilização e limpeza fáceis.
A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes para obter exactamente o visual que pretende.
As lâminas auto-afiáveis em aço inoxidável endurecido são mais afiadas do que titânio*.
3.0
de 5
33
Críticas
Lumenpra
05/01/2020
España
Comprador verificado
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Data de utilização 2018-12-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Data de utilização 2018-12-05
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
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Florentb
04/05/2011
France
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
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