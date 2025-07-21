Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Aparar, contornar e barbear
3 lâminas originais
Embalagem reciclável à base de papel**
Cada lâmina dura até 4 meses*
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.
Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.
4.0
de 5
183
Críticas
81%
recomendam este produto
21/07/2025
Portugal
Muito bom!
Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!
Pontos positivos
Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.
Pontos negativos
Lâminas um pouco caras.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
JJJ2
24/11/2019
Portugal
Parte da promoção
O produto é muito versátil
Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos
Pontos positivos
prático, versátil, rápido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
moura_12
11/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Adorei
Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.
Onde existem instalações de reciclagem