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Acessório de corte

RQ12/40

2.8

| (336) Críticas

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SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

A superfície de barbear SkinGlide com fricção reduzida da máquina de barbear eléctrica desliza suavemente sobre a pele, para um barbear rente simples.

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante

A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da máquina de barbear eléctrica permite-lhe escolher a forma de barbear que prefere. Pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante com gel ou espuma de barbear para um conforto extra da pele.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

336

Críticas

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

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Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado

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Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

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Esta avaliação foi feita para RQ12/53 shaving heads

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22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

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Esta avaliação foi feita para RQ12/50 shaving heads

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