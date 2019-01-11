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Descontinuado
RQ12/40
Substitua para obter melhores resultados
Para obter o melhor desempenho da sua máquina de barbear Philips, substitua as cabeças de corte a cada 2 anos.
A superfície de barbear SkinGlide com fricção reduzida da máquina de barbear eléctrica desliza suavemente sobre a pele, para um barbear rente simples.
Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.
A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da máquina de barbear eléctrica permite-lhe escolher a forma de barbear que prefere. Pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante com gel ou espuma de barbear para um conforto extra da pele.
2.8
de 5
336
Críticas
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RQ12/60 Unidad de afeitado
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Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RQ12/53 shaving heads
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RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
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Esta avaliação foi feita para RQ12/50 shaving heads
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