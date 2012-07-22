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Descontinuado
SA3CNT16K/12
Aplicações e jogos ilimitados na ponta dos seus dedos
O GoGear Connect é o dispositivo perfeito de entretenimento em movimento. Transfira aplicações Android e jogos ilimitados. Desfrute de um som rico nos seus auscultadores com isolamento sonoro, graças ao FullSound e ao Surround for Movies, ou no altifalante potente integrado.
Connect 3
16GB*
Desfrute de óptimas aplicações do Android Market. Basta clicar no ícone no seu GoGear e ligar ao Android Market através do Wi-Fi e iniciar a sua procura por aplicações publicadas por outros fornecedores de serviços de confiança. Transfira jogos, ferramentas e livros electrónicos ou aplicações para personalizar o seu GoGear – gratuitamente ou por um pequeno montante. A interface clara e fácil de utilizar permite navegar intuitivamente pelas aplicações, que podem ser ordenadas de acordo com a classificação, categoria ou popularidade. Transfira as aplicações directamente para o seu GoGear e utilize-as de imediato. O GoGear transforma a vida em movimento numa viagem emocionante.
A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.
O Surround para filmes é uma tecnologia de áudio avançada que analisa directamente cada fonte de som na banda sonora de um filme ou vídeo para recriar um som natural como elementos acústicos que são localizados de forma individual e precisa. Os elementos de som processados são fornecidos directamente a cada ouvido através dos auriculares. O Surround para filmes gera um espaço acústico natural baseado nos conteúdos efectivos da banda sonora. O resultado coloca o ouvinte exactamente no centro da acção para uma experiência de som surround envolvente - exactamente como os técnicos de som a conceberam.
Prémios
3.2
de 5
10
Críticas
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
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Esta avaliação foi feita para GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
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Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
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Esta avaliação foi feita para GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
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Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
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Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.
A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.
1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
Da Philips