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Descontinuado
SBCHC8430/00
Conforto e leveza
Imagine só: pode deixar de se preocupar com os cabos e começar a gozar a liberdade de se mover e apreciar a música com a qualidade de uns auscultadores estéreo sem fios via FM.
Transmissão FM
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas fornecidas e divirta-se!
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
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Esta avaliação foi feita para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
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vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
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