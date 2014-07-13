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Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Conforto e leveza

Imagine só: pode deixar de se preocupar com os cabos e começar a gozar a liberdade de se mover e apreciar a música com a qualidade de uns auscultadores estéreo sem fios via FM.

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Sem fios

Conforto e leveza

  • Transmissão FM

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Pilha incluída para que possa utilizar o produto imediatamente

Não precisa de comprar pilhas. Coloque as pilhas fornecidas e divirta-se!

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

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Críticas

100%

recomendam este produto

3
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1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

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Esta avaliação foi feita para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

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Esta avaliação foi feita para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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