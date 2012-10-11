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Descontinuado
Música sem fios
Imagine só: pode deixar de se preocupar com os cabos e começar a gozar a liberdade de se mover e apreciar a música com a qualidade de uns auscultadores estéreo sem fios via FM.
Transmissão FM
Recarregável
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.
4.3
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
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Esta avaliação foi feita para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
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11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Pontos positivos
alles
Pontos negativos
geen
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Esta avaliação foi feita para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Data de utilização 2019-12-11
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