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Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Críticas | 100% recomendam este produto

Música sem fios

Imagine só: pode deixar de se preocupar com os cabos e começar a gozar a liberdade de se mover e apreciar a música com a qualidade de uns auscultadores estéreo sem fios via FM.

Ver todos os benefícios

Recarregável

Música sem fios

  • Transmissão FM

  • Recarregável

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

10

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

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16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

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11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Pontos positivos

alles

Pontos negativos

geen

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Esta avaliação foi feita para SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Data de utilização 2019-12-11

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