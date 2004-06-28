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        SBCHP830/00

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        Fita interna para a cabeça com auto-ajuste garante adaptação confortável

        O aro para a cabeça destes auscultadores Philips facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

        O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

        As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

        O diafragma dos altifalantes de 40 mm fornece som sem distorção

        O diafragma dos altifalantes de 40 mm fornece som sem distorção

        O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

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